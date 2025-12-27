Riposti in congelatore gli ultimi avanzi delle Feste è di nuovo tempo di scendere in campo per la Fortitudo di coach Attilio Caja, che domani alle 18 farà visita alla Real Sebastiani Rieti per l’atto conclusivo del girone d’andata di A2. Una giornata importante sia per saggiare il livello di una contender, undicesima della classe, che viaggia a -2 da Bologna e che verosimilmente veleggerà nei piani alti della classifica da qui alla fine, sia per misurare il proprio stato di forma dopo un inizio di stagione per certi versi drammatico (vedi il dòmino surreale di infortuni), per altri miracoloso (vedi il sesto posto a -2 dal podio). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Blitz La Fortitudo vuole chiudere in bellezza

Leggi anche: Golf, Paratore e Celli per chiudere in bellezza nel Challenge Tour Grand Final, Mazzoli vuole il pass per il DP World Tour

Leggi anche: Pellegrino: “Portabandiera a Milano Cortina 2026 per chiudere in bellezza, poi la laurea”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Blitz La Fortitudo vuole chiudere in bellezza.

Blitz Difesa e un super Sarto: festa Fortitudo - ESTRA : Saccaggi 4, Johnson 26, Campogrande 6, Knight 23, Zanotti 4; Gallo 5, Alessandrini 8, Magro, Stoch ne, Dellosto ne, Agostini ne, Pinelli ne. ilrestodelcarlino.it

Oltre 200 profumi e cosmetici di note griffe contraffatti: blitz a Loreto delle Fiamme Gialle - facebook.com facebook