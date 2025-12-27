Blitz della tutrice | bimbi del bosco a scuola
Malgrado la famiglia sia contraria, la curatrice dei Trevallion e il Tribunale dei minori spingono per iscrivere i piccoli all’istituto di Palmoli, chiedendo pure l’intervento del sindaco. A papà Nathan negato persino il pranzo di Natale insieme a moglie e figli. La storia della famiglia nel bosco sta assumendo i connotati di una serie tv di genere fantasy. Ma qui non siamo su Netflix, questa è vita reale. La fiaba di Natale a Palmoli (Chieti) dove, fino a un mese fa, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion vivevano con i loro tre bambini, una di 8 anni e due gemelli di 6, in una una casa priva di acqua, luce, rete fognaria e servizi igienici, si spezza il 20 novembre, quando gli assistenti sociali e i carabinieri eseguono un’ordinanza del Tribunale dei minori di Chieti allontanando i bambini dai genitori. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Bimbi nel bosco, la tutrice sul no al ricongiungimento con genitori: “Ragioniamo su possibilità di andare a scuola”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, la tutrice dei bimbi è contraria al ricongiungimento con i genitori. “Troppo presto”
Famiglia nel bosco, verso l’iscrizione alla scuola pubblica per i tre bambini. Il progetto della tutrice - La scuola e il diritto all’istruzione continuano a essere al centro della vicenda della famiglia nel bosco. tecnicadellascuola.it
Famiglia nel bosco, la tutrice dei tre bimbi: “Non sanno leggere, la figlia maggiore sa scrivere solo il suo nome” - Ancora lontano il rientro a casa dei tre bimbi cresciuti nel bosco di Chieti e ora affidati a una casa famiglia ... fanpage.it
Allarme della tutrice sulla famiglia nel bosco: "I bambini non sanno leggere" - Mai inseriti a scuola, i tre bambini della famiglia nel bosco stanno imparando l’alfabeto, mentre proseguono i controlli sanitari. notizie.it
Blitz all’alba dei Carabinieri, ieri 16 misure cautelari per spaccio di cocaina tra Pescara, Montesilvano e Albania - Piano sicurezza, la Prefettura di Pescara stabilisce misure per le festività natalizie - Il Natale di Solidarietà oggi pomeriggio animerà Corso Vittori - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.