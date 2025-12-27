Il Parco regionale della Valle del Lambro ha avviato il procedimento per la variante generale al Piano territoriale di coordinamento (Ptc), oltre alla Valutazione ambientale strategica (Vas), ed è pronto a raccogliere le osservazioni della società civile. Il coordinamento dei 20 comitati e associazioni di Monza non si è fatto attendere e ha formulato le sue proposte, aderendo a quelle delle associazioni delle zone vicine: le Contrade di Inverigo, Orrido di Inverigo, Commissione di Cultura Alternativa di Carate, il Circolo di Verano. "Chiediamo - dicono le associazioni - che nella variante al Ptc l’area del Parco di Monza venga classificata come “Ambito di parco storico” con tutte le necessarie tutele". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Bisogna proteggere il Parco di Monza. Serve un piano ad hoc"

Leggi anche: Servizi sociali appaltati. Serve un Consiglio ad hoc

Leggi anche: Parco urbano, "grande preoccupazione per i ritardi nei lavori": il Pd chiede una commissione consiliare ad hoc

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bisogna proteggere il Parco di Monza. Serve un piano ad hoc.

"Bisogna proteggere il Parco di Monza. Serve un piano ad hoc" - Il Parco regionale della Valle del Lambro ha avviato il procedimento per la variante generale al Piano territoriale di ... msn.com