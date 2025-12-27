bioshock 4 un leak mostra le ambientazioni ed alcuni personaggi del gioco 2k

BioShock 4 torna a far parlare di sé dopo un lungo silenzio, grazie a un leak che offre uno sguardo inedito su ambientazioni e personaggi del nuovo progetto targato 2K. Il gioco è in sviluppo da anni, ma finora non è mai stato mostrato ufficialmente e queste nuove informazioni non rappresentano una presentazione formale, ma permettono comunque di intuire direzione artistica e ambizioni. Allo stesso tempo, confermano le difficoltà che hanno rallentato la produzione. Per i fan, è un segnale di vita tanto atteso quanto prudente. Ricordiamo che lo sviluppo del quarto capitolo di BioShock è affidato a Cloud Chamber Studios e risulta in lavorazione dal 2018. 🔗 Leggi su Game-experience.it

