Bimbo di un anno trasportato in elisoccorso a Napoli | ha ustioni su tutto il corpo

Un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico avvenuto a Catanzaro in Calabria. Le condizioni di salute del piccolo sono state subito giudicate gravi e per tale ragione è stato disposto il trasporto d'urgenza in elisoccorso dall'ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

