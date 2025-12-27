Bimbo di un anno trasportato in elisoccorso a Napoli | ha ustioni su tutto il corpo
Un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato in un incidente domestico avvenuto a Catanzaro in Calabria. Le condizioni di salute del piccolo sono state subito giudicate gravi e per tale ragione è stato disposto il trasporto d'urgenza in elisoccorso dall'ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Taranto, bimbo di 6 anni al pronto soccorso con ustioni su tutto il corpo: indagini in corso
