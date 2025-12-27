Bimbo di un anno si ustiona in casa trasferito d'urgenza in elisoccorso | è ricoverato in gravi condizioni
A Catanzaro un bimbo di un anno ha riportato ustioni su diverse parti del corpo ed è stato ricoverato d’urgenza. Vista la gravità del quadro clinico, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
