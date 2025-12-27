A Catanzaro un bimbo di un anno ha riportato ustioni su diverse parti del corpo ed è stato ricoverato d’urgenza. Vista la gravità del quadro clinico, è stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni

Leggi anche: Bimbo di un anno gravemente ustionato in casa: trasferito in elisoccorso a Napoli

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Catanzaro, bimbo di un anno ustionato in casa: è grave; Bimbo di un anno gravemente ustionato in casa: trasferito in elisoccorso a Napoli; Bimbo di un anno gravemente ustionato, trasferito d'urgenza in ospedale; Catanzaro, bambino di un anno gravemente ustionato: ricoverato d'urgenza a Napoli.

Bimbo di un anno si ustiona in casa, trasferito d’urgenza in elisoccorso: è ricoverato in gravi condizioni - A Catanzaro un bimbo di un anno ha riportato ustioni su diverse parti del corpo ed è stato ricoverato d’urgenza ... fanpage.it