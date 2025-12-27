Bilancio Forza Italia | Mastella lontano alla Rocca seguiamo il manuale della buona politica

Tempo di lettura: 5 minuti Il bilancio di fine anno per Forza Italia nel Sannio dice di un partito in buona salute che punta con ragionevole speranza ad ottenere risultati ancora migliori nel 2026. Il leader locale dei forzisti, Francesco Maria Rubano, può vantare alcuni punti fermi: soprattutto l’ elezione di un consigliere regionale, Ferdinando Errico, alla competizione dello scorso mese di novembre, e le numerose nuove adesioni che si registrano nei comuni sanniti per la formazione degli eredi berlusconiani. Se lo scorso anno la campagna di tesseramento raggiungeva quota 2200 iscritti e 126 amministratori, quest’anno sono 3153 gli iscritti e amministratori saliti a 148. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

