Bilancio della Regione Pestelli FdI | Manovra lacrime e sangue fatta di più tasse | frenerà lo sviluppo

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge di bilancio relativa al 2026. "Una manovra evidentemente figlia di quella giornalisticamente definita 'lacrime e sangue', relativa al 2025". È questa la posizione di Luca Pestelli, consigliere regionale di FdI, che di questa legge di bilancio è. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approvato il Bilancio 2026 della Regione: manovra da 14.3 miliardi, di cui 10.5 per la sanità - Una manovra da 14,3 miliardi di euro (di cui 10,5 per la sanità) che prevede, fra le altre misure, l’incremento di 25 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza (un aumento di 110 milioni ri ... ravennawebtv.it
Marcello (FdI): «Un bilancio lontano dai bisogni reali dei cittadini» - Romagna non risponde alle reali priorità dei cittadini e dei territori e, per questo come gruppo, ... chiamamicitta.it
Bilancio, Sabatini (FdI): “Manovra storica, 486 milioni per Comuni e coesione territoriale” - NewTuscia – VITERBO – “Un fondo di 486 milioni per la coesione regionale, il sostegno ai Comuni e ai territori. newtuscia.it
