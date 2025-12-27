Bilancio 2026, Mondolfo a segno. Spunta un palazzetto da 1,4 milioni.

di Sandro Franceschetti "Una spinta decisiva allo sviluppo della città". Così il vicesindaco Alice Andreoni definisce il bilancio di previsione 2026 del Comune di Mondolfo approvato nel consiglio del 23 dicembre, che prevede tra gli altri un mega investimento di 1 milione e 400mila euro per un impianto sportivo indoor a Marotta. "Continuiamo a puntare su infrastrutture, sicurezza, turismo e servizi alla persona, con l’obiettivo di migliorare il territorio e la vita dei cittadini - riprende l’attuale responsabile dell’amministrazione -. Il piano delle opere pubbliche annovera, tra gli interventi strategici, la riqualificazione del lungomare sud nel tratto compreso tra le ‘Vele’ e il nuovo ponte sul Cesano, attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali, il rifacimento del manto stradale e l’ottimizzazione delle aree di sosta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

