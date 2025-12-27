Bibbiena, auguri e doni del sindaco agli anziani delle rsa.

Arezzo, 27 dicembre 2025 – . Nel giorno della Vigilia di Natale il Sindaco Filippo Vagnoli, a ccompagnato dall’Assessore al Sociale Francesco Frenos, si è recato dalle Rsa del territorio di Bibbiena per portare un saluto, un augurio e dei regali ag li anziani. In particolare il primo cittadino ha portato nelle strutture il miele donato da Vangelisti e dei cesti di prodotti da condividere nelle due comunità. "Come ogni anno, con l’assessore al sociale, portiamo auguri e doni agli anziani. Un gesto simbolico ma anche di grande significato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

