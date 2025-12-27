Biathlon Sivert Bakken è morto con la maschera ipossica sul volto | in Italia era vietata per la Wada non è doping

La morte improvvisa di Sivert Bakken, talento norvegese del biathlon (uno sport invernale che combina lo sci di fondo con il tiro a segno con carabina) trovato senza vita in un hotel del Trentino, riaccende prepotentemente i riflettori su una pratica di allenamento sempre più diffusa ma controversa. L’atleta, 27 anni e con precedenti problemi cardiaci, indossava una maschera ipossica per simulare la mancanza di ossigeno dell’alta quota: ne parla Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera. La morte di Bakken e i rischi della maschera ipossica: i dettagli. Si legge sul Corriere della Sera Sivert Bak­ken, 27 anni, uomo di punta del bia­thlon inter­na­zio­nale, è stato tro­vato senza vita la mat­tina del 23 dicem­bre in una stanza dell’albergo Dolo­miti del Passo di Lavazè da un com­pa­gno della Nazio­nale con cui era in ritiro ai 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

