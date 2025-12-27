Biathlon Sivert Bakken è morto con la maschera ipossica sul volto | in Italia era vietata per la Wada non è doping
La morte improvvisa di Sivert Bakken, talento norvegese del biathlon (uno sport invernale che combina lo sci di fondo con il tiro a segno con carabina) trovato senza vita in un hotel del Trentino, riaccende prepotentemente i riflettori su una pratica di allenamento sempre più diffusa ma controversa. L’atleta, 27 anni e con precedenti problemi cardiaci, indossava una maschera ipossica per simulare la mancanza di ossigeno dell’alta quota: ne parla Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera. La morte di Bakken e i rischi della maschera ipossica: i dettagli. Si legge sul Corriere della Sera Sivert Bakken, 27 anni, uomo di punta del biathlon internazionale, è stato trovato senza vita la mattina del 23 dicembre in una stanza dell’albergo Dolomiti del Passo di Lavazè da un compagno della Nazionale con cui era in ritiro ai 1. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Tragedia nel Biathlon: Sivert Bakken morto a 27 anni a causa di un malore - Sivert Guttorm Bakken, giovane talento del biathlon norvegese, morto durante un ritiro in Trentino, a pochi mesi dal ritorno alle gare dopo un lungo stop per problemi cardiaci. notizie.it
Biathlon sotto shock per la morte di Sivert Bakken. Giacomel: "Sono devastato, oggi dovevamo sciare insieme. Non è giusto. Ma continueremo insieme il nostro sogno" - Questa notizia non sconvolge solo me, sconvolge tutti noi della famiglia del biathlon e non solo". ildolomiti.it
Mondo del biathlon in lutto, morto a Passo Lavazè il 27enne Sivert Bakken - L'atleta della nazionale norvegese si trovava in Val di Fiemme per un periodo di allenamento durante la pausa natalizia. altoadige.it
