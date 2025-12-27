Biathlon a Gelsenkirchen va in scena l’ormai tradizionale festa del World Team Challenge
Il 28 dicembre è divenuta la data fissa nella quale va in scena l’appuntamento ufficialmente conosciuto con il nome di World Team Challenge, ma che in Germania – ovverosia il Paese dove si svolge – è colloquialmente chiamato Biathlon auf Schalke, in virtù del luogo in cui l’evento va in scena. Si tratta di un’ esibizione fattasi alquanto popolare. Concepita nel 2002, ai tempi rappresentava qualcosa di mai visto, ovverosia una prova a coppie miste. Oggi, invece, la dinamica è comune a molti sport. Si può dunque affermare che gli organizzatori siano stati degli autentici precursori, nel senso nobile del termine. 🔗 Leggi su Oasport.it
