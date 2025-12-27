Biasin | Milan rosa limitata rispetto alle concorrenti Scudetto Ma dico una cosa
Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha scritto - anche - del Milan di Massimiliano Allegri nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Il punto sui rossoneri, che vede non così bisognosi di allargare troppo la rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Gasperini sullo scudetto: «I tifosi possono sognare, ma dico una cosa…»
Leggi anche: Milan, Rabiot: «Mi manca solo il campo, ma sto molto bene. Sul rientro posticipato dico una cosa»
Biasin: Il Milan ha una rosa limitata rispetto alle concorrenti scudetto; Biasin è sicuro: “Rispetto alle concorrenti Scudetto il Milan…”; Biasin: “L’attaccante ora c’è, al Milan però manca il difensore”; Biasin: Con attaccante e difensore Allegri ha tutto per puntare ai primi 4 posti.
Biasin: "Il Milan ha una rosa limitata rispetto alle concorrenti scudetto" - Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato su TMW, ha parlato così del Milan soffermandosi su quella che è la rosa a disposizione di Massimiliano ... milannews.it
Biasin: "Con attaccante e difensore Allegri ha tutto per puntare ai primi 4 posti" - Come di consueto, nella giornata di mercoledì Fabrizio Biasin ha pubblicato il suo Editoriale sul sito di Tuttomercatoweb. milannews.it
Biasin: "La rosa del Milan non è al livello di quelle delle rivali che hanno anche la Champions League" - Così il giornalista Fabrizio Biasin, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del Milan facendo riferimento ad altri club di Serie A: «La rosa del #Milan non è al livello ... tuttojuve.com
Biasin sul #Milan: «La rosa non è al livello delle rivali che hanno anche la Champions, ma senza coppe i rossoneri possono puntare allo Scudetto. Preso #Fullkrug, ora serve un difensore per Allegri per non avere rimpianti e lottare fino alla fine in chiave S x.com
L'attaccante è stato preso, #Fullkrug è arrivato a Milano e ha scelto la maglia n. 9. Per il nostro opinionista manca ancora qualcosa ai rossoneri. #Biasin: «La rosa del #Milan non è al livello di quelle delle rivali che hanno anche la Champions League, p - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.