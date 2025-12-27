Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede interista, ha scritto - anche - del Milan di Massimiliano Allegri nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb'. Il punto sui rossoneri, che vede non così bisognosi di allargare troppo la rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biasin: “Milan, rosa limitata rispetto alle concorrenti Scudetto. Ma dico una cosa”

Leggi anche: Gasperini sullo scudetto: «I tifosi possono sognare, ma dico una cosa…»

Leggi anche: Milan, Rabiot: «Mi manca solo il campo, ma sto molto bene. Sul rientro posticipato dico una cosa»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Biasin: Il Milan ha una rosa limitata rispetto alle concorrenti scudetto; Biasin è sicuro: “Rispetto alle concorrenti Scudetto il Milan…”; Biasin: “L’attaccante ora c’è, al Milan però manca il difensore”; Biasin: Con attaccante e difensore Allegri ha tutto per puntare ai primi 4 posti.

Biasin: "Il Milan ha una rosa limitata rispetto alle concorrenti scudetto" - Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale pubblicato su TMW, ha parlato così del Milan soffermandosi su quella che è la rosa a disposizione di Massimiliano ... milannews.it

Biasin: "Con attaccante e difensore Allegri ha tutto per puntare ai primi 4 posti" - Come di consueto, nella giornata di mercoledì Fabrizio Biasin ha pubblicato il suo Editoriale sul sito di Tuttomercatoweb. milannews.it