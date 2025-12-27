Tempo di lettura: 2 minuti Al termine di Bari-Avellino, il tecnico dell’ Avellino Raffaele Biancolino ha analizzato la gara con lucidità e un pizzico di rammarico, soffermandosi sugli episodi chiave del match e sul percorso della squadra. “È un peccato per questo pareggio, oggi era importante fare risultato e si poteva fare di più – ha spiegato Biancolino – Il gol subito era evitabile, dovevamo essere più aggressivi. Nonostante tutto, la squadra non ha mollato ed è riuscita a riprendere la partita. Dobbiamo migliorare nella distanza tra Enrici e Milani, anche se va detto che il Bari non ha creato tantissimo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino: “Buona prestazione, ma manca l’ultima giocata”

Leggi anche: Runjaic a DAZN: «Non contento per il risultato ma buona prestazione. I rigori hanno comunque condizionato un po’ la partita»

Leggi anche: Damiani: “Milan buona squadra, ma non da Scudetto. Ecco cosa gli manca”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione" - "Tre gol sono tanti, ma riparto dalla prestazione e da ciò che mi ha fatto vedere la squadra": così si è espresso Raffaele Biancolino al termine di Cesena- tuttomercatoweb.com

Le scelte di Biancolino Torna Milani a sinistra, Cancellotti nei tre di difesa - facebook.com facebook