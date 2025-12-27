Dall’azienda hi-tech fondata in Valdarno ai vertici dell’industria toscana. Fabrizio Bernini si appresta a compiere un nuovo, decisivo passo nel suo percorso imprenditoriale e associativo: all’inizio di gennaio prenderanno il via le complesse procedure per l’elezione del nuovo presidente di Confindustria regionale e il suo nome è indicato come il principale candidato a raccogliere il testimone di Maurizio Bigazzi, alla guida dell’associazione negli ultimi quattro anni. Una prospettiva che porterebbe Arezzo al centro della rappresentanza industriale regionale, in una fase particolarmente delicata per il sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bernini scala Confindustria. L’imprenditore valdarnese verso la presidenza regionale

