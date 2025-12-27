Bergamo strade e marciapiedi più sicuri | asfaltature e abbattimento delle barriere architettoniche
NUOVI CANTIERI. Prevista la manutenzione straordinaria con il rifacimento delle asfaltature di strade e di marciapiedi, saranno inoltre abbattute le barriere architettoniche in sette vie cittadine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Più di 1,5 milioni per asfaltature e abbattimento delle barriere archiettoniche. Le vie interessate
Leggi anche: Fenice, completati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche
