Benevento niente incentivo all’esodo | i quattro fuori lista via solo con la risoluzione

Tempo di lettura: < 1 minuto Niente sconti e nessun incentivo all’esodo. Non sembra esserci alcun margine per Agazzi, Viviani, Acampora e Pinato per lasciare il Sannio in cambio di un importante esborso del Benevento inducendoli a rescindere i rispettivi contratti che ancora li legano alla Strega. Un aspetto sul quale il presidente Vigorito è stato categorico ed in tal senso non ci sarà nessuna sorpresa al mercato di gennaio. I quattro, già dalla scorsa estate del tutto fuori dal progetto sportivo della Strega, da qualche tempo si stanno allenando con il resto del gruppo, senza tuttavia mai prendere parte alle esercitazioni finali con il pallone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

