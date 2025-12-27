Bellano via libera al bilancio 2026 | soldi ai giovani per affitti e mutui
Un aiuto concreto per i giovani che vogliono mettere radici nel proprio paese. Il Consiglio comunale di Bellano ha approvato il bilancio di previsione 2026, un documento da 13,2 milioni di euro che introduce una novità destinata a far discutere: un fondo da 100mila euro dedicato esclusivamente ai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Costo degli affitti in aumento e mancanza di alloggi, Verzè: «Serve un fondo regionale e garanzie sui mutui per i giovani»
Leggi anche: Marche, bilancio Consiglio: via libera al triennale 2026 – 2028
Bellano, via libera al bilancio 2026: soldi ai giovani per affitti e mutui - Approvato un bilancio da 13,2 milioni di euro con investimenti per 6,5 milioni ... leccotoday.it
Bellano, il turismo genera ricchezza per i residenti 100 nuovi parcheggi e aiuti per l’abitazione - “Un bilancio di previsione corposo e redatto entro il termine del 2025 - resegoneonline.it
Via libera al bilancio in Consiglio con 36 voti a favore e 14 contrari - È arrivato ieri mattina il via libera alla legge di Bilancio 2026 in Consiglio grande e generale con 36 voti ... msn.com
Laura Andrian, Patrizio Zindaco e Michele Bellano Sabato 20 dicembre il Pavillon des Fleurs ospita il tradizionale spettacolo natalizio tra parole e musica. Ingresso a offerta libera, con possibilità di associarsi per il 2026. Merano si prepara a vivere uno dei suo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.