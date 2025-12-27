belghali inter salta tutto almeno per gennaio la regola parla chiaro

Inter News 24 Belghali Inter, l’affare salta almeno per il calciomercato di gennaio. La regola in vigore parla chiaro e non lascia alcun dubbio. Il mercato intorno a Rafik Belghali, il dirompente laterale destro algerino che sta incantando con l’Hellas Verona, si è improvvisamente infiammato. Come analizzato dall’esperto di mercato Nico Schira su Tuttosport, il classe 2002 è finito nel mirino della Beneamata, ma anche di Juventus e Roma. Tuttavia, un ostacolo regolamentare imprevisto rischia di far slittare ogni discorso alla prossima estate, complicando i piani di rafforzamento immediato dei top club italiani. 🔗 Leggi su Internews24.com

