Belghali Inter salta tutto almeno per gennaio La regola parla chiaro
Inter News 24 Belghali Inter, l’affare salta almeno per il calciomercato di gennaio. La regola in vigore parla chiaro e non lascia alcun dubbio. Il mercato intorno a Rafik Belghali, il dirompente laterale destro algerino che sta incantando con l’Hellas Verona, si è improvvisamente infiammato. Come analizzato dall’esperto di mercato Nico Schira su Tuttosport, il classe 2002 è finito nel mirino della Beneamata, ma anche di Juventus e Roma. Tuttavia, un ostacolo regolamentare imprevisto rischia di far slittare ogni discorso alla prossima estate, complicando i piani di rafforzamento immediato dei top club italiani. 🔗 Leggi su Internews24.com
Spalletti perde due calciatori per la trasferta di Pisa
Belghali, scatto Inter: si può chiudere col Verona. Il sogno è Palestra - L’esterno di proprietà Atalanta e in prestito al Cagliari resta un obiettivo: domenica a Bergamo se ne parlerà ... tuttosport.com
Inter, prende quota l’ipotesi Belghali: contatti in corso, ecco chi sostituirebbe - L'esterno algerino del Verona è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione: i nerazzurri lo osservano ... msn.com
Inter, occhi sempre sull'esterno destro: fra Palestra e Belghali occhio sempre a Dodò - Con l'infortunio di Denzel Dumfries, la società nerazzurra andrà. tuttomercatoweb.com
Fabrizio Romano: “Domande su un indiscrezione circolata sui social su Belghali del Verona per l’Inter: il giocatore non si può trasferire a gennaio. Il club nerazzurro, l’Hellas, gli agenti del giocatore, tutti sono a conoscenza di questo da tempo. L’Inter non può f - facebook.com facebook
#Romano: "Fascia destra, l'Inter ha fatto delle chiamate. #Palestra pista che non si scalda per gennaio, #Belghali..." x.com
