Il meteo a Bergamo per la giornata di sabato 27 dicembre prevede bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2663m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. Previsioni a cura di 3Bmeteo. Previsioni in Lombardia Dopo aver dato un’occhiata alla previsioni meteo a Bergamo lo sguardo si sposta sulla Lombardia: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

