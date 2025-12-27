Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026. Deacon parlerà con Finn di Sugar, la sosia di Sheila Carter, una ex guardia carceraria che ha subito un intervento chirurgico per somigliare all’originale. La storyline rivela una svolta sulla presunta morte di Sheila, aumentando la suspense e le possibili conseguenze per i personaggi coinvolti.

© US Mediaset Nuova svolta sulla presunta morte di Sheila Carter nei prossimi episodi di Beautiful. Dopo aver parlato con Lauren, Deacon scopre infatti dell’esistenza di Sugar, un’ex guardia carceraria diventata identica a Sheila in seguito ad un intervento chirurgico. Certo a questo punto che la donna morta sia Sugar, perché a differenza di Sheila aveva ancora tutte le dita dei piedi, Deacon confida i suoi sospetti a Finn, che comincia a credere a tale teoria. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, domenica 28 dicembre 2025 alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 a sabato 3 gennaio 2026: Deacon parla a Finn di Sugar, la sosia di Sheila

