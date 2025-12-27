© US Mediaset Nuova svolta sulla presunta morte di Sheila Carter nei prossimi episodi di Beautiful. Dopo aver parlato con Lauren, Deacon scopre infatti dell’esistenza di Sugar, un’ex guardia carceraria diventata identica a Sheila in seguito ad un intervento chirurgico. Certo a questo punto che la donna morta sia Sugar, perché a differenza di Sheila aveva ancora tutte le dita dei piedi, Deacon confida i suoi sospetti a Finn, che comincia a credere a tale teoria. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, domenica 28 dicembre 2025 alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 28 dicembre 2025 a sabato 3 gennaio 2025: Deacon parla a Finn di Sugar, la sosia di Sheila

Leggi anche: Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 ottobre 2025: Volano schiaffi tra Sheila e Steffy, Finn e Deacon devono intervenire!

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni settimanali dal 13 al 19 dicembre 2025: Deacon dubita che la donna morta sia Sheila

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Beautiful, le anticipazioni dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026; Beautiful: anticipazioni italiane dal 22 al 28 dicembre: le ricerche di Deacon; Beautiful, le trame della settimana dal 29 dicembre al 3 gennaio; Beautiful, anticipazioni dal 22 al 27 dicembre: Sheila è viva?.

Beautiful anticipazioni puntata del 28 dicembre 2025: Per Deacon non è finita ma nemmeno per RJ! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda anche domenica 28 dicembre 2025. msn.com