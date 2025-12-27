Beautiful anticipazioni dal 28 dicembre 2025 a sabato 3 gennaio 2025 | Deacon parla a Finn di Sugar la sosia di Sheila
© US Mediaset Nuova svolta sulla presunta morte di Sheila Carter nei prossimi episodi di Beautiful. Dopo aver parlato con Lauren, Deacon scopre infatti dell’esistenza di Sugar, un’ex guardia carceraria diventata identica a Sheila in seguito ad un intervento chirurgico. Certo a questo punto che la donna morta sia Sugar, perché a differenza di Sheila aveva ancora tutte le dita dei piedi, Deacon confida i suoi sospetti a Finn, che comincia a credere a tale teoria. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, domenica 28 dicembre 2025 alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
