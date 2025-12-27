Battaglia dei Sessi | Sabalenka-Kyrgios quanta esibizione e quanto match?

La domanda che si aggira sul confronto definito come Battaglia dei Sessi (non certo la prima, presumibilmente neppure l'ultima) è sempre una: tra Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios quanto sarà match vero e quanto esibizione? La domanda è sempre da porsi e da considerare anche in virtù delle personalità in gioco. Da una parte, è chiaro che Sabalenka dovrebbe prendere molto poco come esibizione e molto come match l'occasione che le si presenta in quel di Dubai. Del resto, parliamo della numero 1 del mondo che si mette in gioco. E lo fa anche dall'alto di una sua caratteristica particolare: da anni è noto che, secondo tutte le misurazioni, il suo dritto può viaggiare a delle velocità paragonabili a quelle dei colleghi maschi.

