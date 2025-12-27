Nell’ultima domenica del 2025 ci sarà anche un confronto che ha fatto parlare parecchio, se non altro per la tipologia e una storia che dura, più o meno, dagli albori del tennis. Un uomo contro una donna, Nick Kyrgios contro Aryna Sabalenka, l’australiano contro la bielorussa numero 1 del mondo e un dilemma eterno. Può una donna battere un uomo? La domanda è stata posta in campo varie volte. L’episodio più famoso è e resta quello della Battaglia dei Sessi originale. Anzi, non di una sola, perché la “serie” si compone di tre veri e propri episodi. Il primo: 19 maggio 1973, Romana, California: Bobby Riggs contro Margaret Court. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Battaglia dei Sessi nel tennis: gli illustri precedenti storici

