Bastoni all’arrabbiata Nella sua Bergamo per cancellare Riad

Le scorie della Supercoppa Italiana sono divise tra muscoli e testa dell’intera truppa. Quello di Riad è stato il settimo stop stagionale dell’ Inter, l’ennesimo (tra le gare di cartello) in cui le occasioni create non hanno fatto il paio con i gol segnati. Il trend è cominciato lo scorso anno e non accenna ad arrestarsi, c’è il forte rischio che diventi un tarlo nella mente dei nerazzurri. In una bilancia dei delusi, pesa maggiormente la rabbia in chi si è preso la responsabilità di andare sul dischetto per i rigori decisivi, entrando nella storia dalla porta sbagliata. Su cinque conclusioni, una è finita altissima (quella di Barella ) e due addosso a Ravaglia, calciate da Bonny e Bastoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

