Bastoni all’arrabbiata Nella sua Bergamo per cancellare Riad
Le scorie della Supercoppa Italiana sono divise tra muscoli e testa dell’intera truppa. Quello di Riad è stato il settimo stop stagionale dell’ Inter, l’ennesimo (tra le gare di cartello) in cui le occasioni create non hanno fatto il paio con i gol segnati. Il trend è cominciato lo scorso anno e non accenna ad arrestarsi, c’è il forte rischio che diventi un tarlo nella mente dei nerazzurri. In una bilancia dei delusi, pesa maggiormente la rabbia in chi si è preso la responsabilità di andare sul dischetto per i rigori decisivi, entrando nella storia dalla porta sbagliata. Su cinque conclusioni, una è finita altissima (quella di Barella ) e due addosso a Ravaglia, calciate da Bonny e Bastoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Bastoni derubato nella sua villa a Castelli Calepio: sottratti 2 Rolex e preziosi
Leggi anche: Furto nella casa di Alessandro Bastoni a Bergamo: ladri portano via borse di lusso e due orologi Rolex
Bastoni all’arrabbiata. Nella sua Bergamo per cancellare Riad - Le scorie della Supercoppa Italiana sono divise tra muscoli e testa dell’intera truppa. msn.com
Furto nella casa di Alessandro Bastoni a Bergamo: ladri portano via borse di lusso e due orologi Rolex - Lo scorso mercoledì 5 novembre, mentre l’Inter giocava a San Siro contro i kazaki del Kairat Almaty, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha subito un furto nella sua villa di Castelli Calepio ... fanpage.it
Furto nella villa di Alessandro Bastoni: via gioielli, borse e orologi di lusso - Castelli Calepio (Bergamo), 7 novembre 2025 – Furto in casa di Alessandro Bastoni, giocatore dell’Inter e della Nazionale. ilgiorno.it
Pericolo spagnolo per Alessandro Bastoni Come riportato da il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo seriamente nel mirino il diensore dell'Inter per l'estate Il Barça, dopo anni di problemi finanziari, dovrebbe poter tornare a spendere sul m - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.