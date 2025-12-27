Basket Udine sbanca Trento nell’anticipo della tredicesima giornata

Colpo esterno della Apu Old Wild West Udine nella tredicesima giornata. La squadra di coach Vertemati sbanca il campo della Dolomiti Energia Trento per 82-75 e continua a tenere vivo il sogno di qualificarsi alle Final Eight di Coppa Italia, raggiungendo proprio in classifica a dieci punti la stessa Dolomiti. Una Udine trascinata da uno scatenato Eimantas Bendzius, che ha messo a referto 23 punti. In doppia cifra per gli ospiti anche il solo Semaj Christon, che ha messo a referto 10 punti con 6 assist. A Trento non sono bastati i 18 punti di Jordan Bayehe e i 13 di DJ Steward e Khalif Battle. Ottima partenza degli ospiti guidati dai canestri di Bendzius e Mekowulu (6-13). 🔗 Leggi su Oasport.it

