Tutto pronto per la tredicesima giornata di LBA Unipol. Questa sera, sabato 27 gennaio alle ore 20, si sfideranno la Dolomiti Energia Trentino e l’Apu Old Wild West Udine."Veniamo da una partita opaca come quella di Reggio Emilia e il nostro intento è di tornare a marciare sui nostri ritmi di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Basket, Trento è pronta per il match contro Udine: "Riscatteremo la sconfitta di Reggio Emilia"

