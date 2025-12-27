Basket Montemurlo batte anche Cerreto Il Cmv chiude l’anno con un altro ko
Le due pratesi impegnate nel girone B di Divisione Regionale 1 chiudono il 2025 con stati d’animo diametralmente opposti. Se Montemurlo può sorridere per il secondo successo consecutivo dopo quello nel derby, il Centro Minibasket Valbisenzio si lecca le ferite dopo il quarto stop di fila. Partiamo dai Lions, che nell’ultimo appuntamento dell’anno piazzano il colpo in quel di Cerreto Guidi. I biancorossi si impongono per 68-77, trascinati in particolar modo da Filippo Vettori, che mette a referto 25 punti. In doppia cifra per la compagine allenata da Matteo Piperno pure Razzoli e Guazzini, autori rispettivamente di 14 e 11 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
