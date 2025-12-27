Oltre al danno la beffa. La serata di Eurolega contro l’ Olympiacos lascia in casa Virtus Bologna non solo il rammarico per la sconfitta 97-94 al termine di una rimonta straordinaria dal -19, ma anche la preoccupazione per le condizioni di Carsen Edwards. Una delle stelle più importanti della rosa bolognese si è infatti procurata una distorsione alla caviglia destra con interessamento legamentoso nel corso del primo quarto, episodio che non gli ha comunque impedito di rimanere in campo e chiudere la gara con 14 punti. Nel comunicato diffuso dal club, la Virtus ha spiegato che l’ex Bayern Monaco ha già iniziato le terapie specifiche e che le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni, senza sbilanciarsi sui tempi di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: distorsione alla caviglia per Carsen Edwars, la Virtus perde una delle sue stelle

