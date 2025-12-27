Basket a2 femminile Cioni è soddisfatto ma mette in guardia | Ora tocca a noi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma più l’ Use Rosa Scotti, che prima delle vacanze natalizie ha centrato il sesto successo di fila. Stavolta la ’vittima’ è stata il Salerno Basket, schiantata con un passivo di ben 32 punti. La classifica, pertanto, recita 14 punti e quinto posto. Un piazzamento importante che al momento significherebbe accesso ai play-off. "A Salerno abbiamo portato a casa una bella vittoria – commenta soddisfatto coach Alessio Cioni – le ragazze hanno approcciato bene la partita che è rimasta aperta fino a metà per errori nostri. Poi, dopo l’intervallo, sono state brave a restare concentrate ed a chiuderla grazie ad una risposta positiva di tutto il roster. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

