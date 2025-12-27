È un vero peccato che Barry non riceva tutto il riconoscimento possibile. Almeno in Italia. Infatti in America la serie viene ritenuta un vero e proprio fiore all’occhiello del panorama d’intrattenimento, capace di unire insieme una risata continuamente amara e estremamente intelligente, a una drammaticità che fuoriesce ogni volta attraverso un’esplorazione profonda e mai scontata dell’animo del suo protagonista. Del suo passato, da cui Barry cerca di fuggire. Ma che ritorna ogni volta tagliente e doloroso, crudele al punto da metterlo costantemente in periodo, costringendolo ad affrontare la parte più nera e tormentata di sé. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Barry: recensione dell'eccellente serie sul sicario col sogno di fare l'attore

