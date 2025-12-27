Baroni conferenza Torino Cagliari 1-2 | le dichiarazioni post match 

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Baroni in conferenza stampa dopo Torino Cagliari, sentiamo le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match  Il Torino cade in casa 1-2 contro il Cagliari nell’ultima sfida del 2025. Al vantaggio granata di Vlasic nel cuore del primo tempo risponde Prati poco prima del duplice fischio su sviluppo di corner. A decidere il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

baroni conferenza torino cagliari 1 2 le dichiarazioni post match160

© Calcionews24.com - Baroni, conferenza Torino Cagliari 1-2: le dichiarazioni post match 

Leggi anche: Conferenza stampa Baroni post Juve Torino: le sue dichiarazioni

Leggi anche: Baroni, conferenza stampa Torino Napoli 1-0: le dichiarazioni del tecnico post gara

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Meite: Testa al Cagliari; Torino, Baroni presenta la gara col Cagliari: “Dare continuità dopo il Sassuolo”; Baroni carica il Toro: Niente cali di tensione, vogliamo fare filotto; Incontro per i media con il tecnico Baroni.

baroni conferenza torino cagliariLIVE! Torino-Cagliari 1-2, Baroni in conferenza - In seguito alla partita con il Cagliari, il tecnico granata Marco Baroni è intervenuto in Sala Conferenze per commentare l'esito della gara rispondendo alle domande dei giornalisti accreditati al ... toronews.net

baroni conferenza torino cagliariConferenza stampa Baroni: «Il Cagliari è una squadra centrata, viva. Pisacane ha dimostrato che…» - Conferenza stampa Baroni: l’allenatore del Torino interveniene per presentare la gara Marco Baroni, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara della 17a giornata di Ser ... cagliarinews24.com

baroni conferenza torino cagliariTorino-Cagliari: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Reduci da due vittorie consecutive, i granata di Baroni tornano in campo all'Olimpico per la 17ª giornata di campionato ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.