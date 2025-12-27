Il sindaco di Rutigliano, Giuseppe Valenzano, ha firmato un’ordinanza a tutela della salute pubblica a seguito dell’ incendio di un capannone industriale all’interno del centro logistico Terminal Puglia, sulla strada provinciale 84 che collega Rutigliano ad Adelfia, nel Barese. Nell’ordinanza il sindaco dispone di “limitare le uscite all’aperto e le attività fisiche esterne” e “tenere chiuse porte e finestre”, oltre al “divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura provenienti da orti e giardini privati”, con “particolare tutela per bambini, anziani e soggetti fragili”. Le prescrizione hanno effetto immediato, fino alla trasmissione dei risultati Arpa, quando potrebbero essere presi ulteriori e diversi provvedimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bari, maxi-incendio in un capannone industriale: “Restate in casa con finestre chiuse”. Il video del rogo

Bari, scoppia incendio alla Terminal Puglia: fiamme alte 10 metri, sul posto i vigili del fuoco - Un vasto incendio è in corso da questa mattina all'interno di Terminal Puglia, uno dei più importanti centri logistici del Sud Italia. fanpage.it