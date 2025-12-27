Bari il proprietario della macchina addobbata da albero di Natale multato dalla Polizia di Stato

27 dic 2025

L'uomo percorreva le strade della città a bordo della sua Mercedes con la carrozzeria piena di lucine colorate Le festività di fine 2025, a Bari, sono state caratterizzate dalla moda delle macchine addobbate come alberi di Natale. La loro presenza appariscente nel centro della città aveva fat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Sfreccia con l'auto addobbata di luci natalizie sulla Ss16 e non si ferma all'alt: 20enne in fuga arrestato.

