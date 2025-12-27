Bari-Avellino pre gara movimentato | tamponamento a catena con tifosi irpini

Tempo di lettura: < 1 minuto Pre gara agitato per Bari-Avellino. Le ore che hanno preceduto la sfida in programma allo stadio San Nicola sono state segnate da un incidente stradale che ha coinvolto un gruppo di tifosi biancoverdi in viaggio verso Bari. Un tamponamento a catena tra sette furgoni, tutti con a bordo sostenitori irpini, si è verificato lungo l’asse viario che conduce al capoluogo pugliese, provocando forti rallentamenti al traffico e momenti di comprensibile apprensione. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte diverse pattuglie della Polizia Stradale, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità, oltre a un’ ambulanza per prestare assistenza ai passeggeri coinvolti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

