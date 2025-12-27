Bari-Avellino Biancolino | Peccato si poteva fare di più Ma la squadra ha reagito
Raffaele Biancolino si presenta in mixed zone con il passo misurato di chi sa di aver portato a casa un punto utile, ma anche con la consapevolezza che al San Nicola l’Avellino avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più. L’1-1 contro il Bari muove la classifica e allunga la striscia positiva del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Juve Stabia - Avellino 2-0, Biancolino: “Pagati due errori, ma la squadra ha tenuto bene il campo”
Leggi anche: Avellino-Mantova 0-0, Biancolino: “Un po’ di stanchezza, ma la squadra cresce. Ora ricarichiamo le batterie”
Bari, nessuna squalifica. Nikolaou entra in diffida.
Bari-Avellino 1-1: diretta live e risultato finale | Serie B - Avellino di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
DIRETTA/ Bari Avellino (risultato finale 1-1), un punto a testa (Serie B, oggi 27 dicembre 2025) - Serie B, Diretta Bari Avellino, streaming video tv: i campani di Biancolino cercano il colpo in terra pugliese (27 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net
Bari-Avellino: termina 1-1 al San Nicola - I biancorossi hanno avuto alcune occasioni con Gytkjaer e Braunoder, ma il portiere Daffara ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Telesveva. . +++SERIE B IN CAMPO, LIVE DAL SAN NICOLA PER BARI-AVELLINO - SERIE C, CASARANO CERCA ATTACCANTI. MERCATO AMARCORD PER IL FOGGIA - SERIE D, D’ANGELO E DE SANZO RACCONTANO I PROGETTI DI FIDELIS E NA - facebook.com facebook
#LNPB #SerieBKT // 18a gior. Bari-Avellino : 26 i biancorossi convocati - SSC Bari x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.