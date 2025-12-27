Il Bari e l’Avellino si dividono la posta in un match che resta a lungo sul filo dell’equilibrio e trova i gol nella seconda frazione.Dopo un primo tempo senza reti ma vivace, la partita si accende con il vantaggio dei padroni di casa firmato da Dickmann e la replica biancoverde di Biasci, che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Bari-Avellino 1-1: Dickmann apre, Biasci risponde

