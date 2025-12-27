Barat svela il retroscena | Xavi Simons? A luglio voleva solo la Premier

Il mercato non è fatto solo di trattative ufficiali e comunicati, ma soprattutto di intenzioni. E quelle, spesso, fanno la differenza. A chiarirlo è Ali Barat, che ha parlato in esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano, facendo luce su uno dei nomi più chiacchierati dell’ultima estate: Xavi Simons. “La sua priorità era la Premier League”. Barat entra subito nel merito, smontando diverse ricostruzioni circolate nei mesi scorsi. “ Xavi Simons-Inter, cosa c’è stato davvero a luglio? ”, gli viene chiesto. La risposta è diretta, senza giri di parole. “ Xavi, ancora una volta, voleva la Premier League ”. 🔗 Leggi su Como1907news.com

