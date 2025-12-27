Barat svela il retroscena | Xavi Simons? A luglio voleva solo la Premier

Barat rivela un retroscena interessante: a luglio, Xavi Simons desiderava esclusivamente trasferirsi in Premier League. Il mondo del calcio si muove spesso attraverso le intenzioni dei giocatori, più che attraverso le ufficialità. Queste scelte personali influenzano significativamente le trattative e le decisioni dei club, offrendo uno sguardo più autentico sui desideri degli atleti e sulle dinamiche del mercato.

Il mercato non è fatto solo di trattative ufficiali e comunicati, ma soprattutto di intenzioni. E quelle, spesso, fanno la differenza. A chiarirlo è Ali Barat, che ha parlato in esclusiva sul canale YouTube di Fabrizio Romano, facendo luce su uno dei nomi più chiacchierati dell’ultima estate: Xavi Simons. “La sua priorità era la Premier League”. Barat entra subito nel merito, smontando diverse ricostruzioni circolate nei mesi scorsi. “ Xavi Simons-Inter, cosa c’è stato davvero a luglio? ”, gli viene chiesto. La risposta è diretta, senza giri di parole. “ Xavi, ancora una volta, voleva la Premier League ”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

