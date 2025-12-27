Baracca a fuoco Origine del rogo tutta da chiarire
Un incendio si è verificato nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale in via Marcantonio dal Re a Comazzo. Intorno alle 17 le fiamme hanno avvolto una piccola baracca esterna, situata nella pertinenza di un’abitazione privata, generando apprensione tra i residenti della zona, richiamati anche dal fumo visibile a distanza. La struttura, utilizzata come ricovero per attrezzi e materiali, ha preso fuoco per cause che restano al momento da chiarire. L’allarme è scattato tempestivamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, affiancati da una squadra del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Baracca a fuoco. Origine del rogo tutta da chiarire; Incendio a Comazzo: a fuoco una baracca vicina a una casa.
