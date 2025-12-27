Bambino di 7 anni e uomo di 47 feriti la Vigilia di Natale | la Squadra Mobile sulle tracce dello sparatore
Sono riconducibili ad un unico episodio il ferimento del bimbo di 7 anni, colpito di striscio al braccio sinistro, e quello di un uomo di 47 anni, entrambi avvenuti a Pomigliano d'Arco nel tardo pomeriggio della vigilia di Natale.Dagli accertamenti effettuati dagli uomini della Squadra Mobile di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
