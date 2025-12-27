Bambini allontanati nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano
A L'Aquila, prosegue l'azione legale legata all'ordinanza del Tribunale minorile, che ha sospeso la responsabilità genitoriale di alcuni bambini. Sono state presentate nuove immagini e nominati consulenti di parte, mentre si avvia il percorso per i test psicologici richiesti dai giudici. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimento giudiziario volto a valutare gli aspetti legati alla tutela dei minori coinvolti.
L'Aquila - Sotto accusa la sospensione della responsabilità genitoriale: depositate nuove immagini, nominati consulenti di parte e avviato il percorso verso i test psicologici richiesti dai giudici. I legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solina, hanno depositato il 24 dicembre una nuova istanza contro l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando l’allontanamento dei tre figli minori in una struttura protetta. Nel nuovo atto difensivo, gli avvocati allegano materiale fotografico che ritrarrebbe i bambini – due gemelli di sei anni e una bambina di otto – in contesti di vita quotidiana, come la spesa al supermercato o momenti di svago in un centro commerciale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
Leggi anche: Bambini allontanati, nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano
Leggi anche: Bambini allontanati, nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano
Bambini allontanati, nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano; Bambini allontanati nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano.
Bambini allontanati, nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano - Sotto accusa la sospensione della responsabilità genitoriale: depositate nuove immagini, nominati consulenti di parte e avviato il percorso verso ... abruzzo24ore.tv
LA FONDAZIONE FATA ONLUS DOMANI IN PIAZZA Domani, domenica 21 dicembre, in una delle casette di legno in piazza Cavour sarà presente la Fondazione FATA onlus, che accoglie bambini e adolescenti allontanati dalle loro famiglie di origine. Racc - facebook.com facebook
Arezzo, due bambini allontanati da una famiglia che vive nel bosco x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.