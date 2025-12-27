Bambini allontanati nuova offensiva legale contro l’ordinanza del Tribunale minorile aquilano

L'Aquila - Sotto accusa la sospensione della responsabilità genitoriale: depositate nuove immagini, nominati consulenti di parte e avviato il percorso verso i test psicologici richiesti dai giudici. I legali della famiglia, Marco Femminella e Danila Solina, hanno depositato il 24 dicembre una nuova istanza contro l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, confermando l’allontanamento dei tre figli minori in una struttura protetta. Nel nuovo atto difensivo, gli avvocati allegano materiale fotografico che ritrarrebbe i bambini – due gemelli di sei anni e una bambina di otto – in contesti di vita quotidiana, come la spesa al supermercato o momenti di svago in un centro commerciale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

