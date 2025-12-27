Cesena, 27 dicembre 2025 – Una bimba di appena due anni riscontrata positiva alla cocaina. Ecco la notizia che nessuno vorrebbe mai sentire, e, per di più, nel giorno di Natale quando ai bambini vengono riservati i pensieri più teneri e pieni di speranza. La positività della piccola è l’appendice drammatica di una storia iniziata proprio nel giorno della “festa delle feste” in un quartiere periferico di Cesena che ha fatto accorrere sul posto mezzi di soccorso e forze dell’ordine allertati presumibilmente da alcuni vicini che si sono raccolti in una piccola folla richiamati dalle intemperanze di una donna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bambina di 2 anni positiva alla cocaina: choc il giorno di Natale

Leggi anche: Bambina di 3 anni travolta sulle strisce da un'auto pirata: «Ha una gamba rotta ed è sotto choc». Caccia a un fuoristrada grigio

Leggi anche: Arezzo, bambina di 4 anni investita davanti alla scuola

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

COVID oggi (dicembre 2025): sintomi, quanto dura, bollettino, …; COVID oggi (dicembre 2025 - gennaio 2026): sintomi, cure e regole, tutto quello che c'è da sapere; Istat, italiani sotto i 59 milioni, ancora in lieve decremento, con sei anziani per ogni bambino; COVID 2025 in Italia: sintomi e diffusione della nuova variante.

Portano la figlia di 2 anni in ospedale perché respira male, il pediatra la dimette: la piccola Ludovica muore qualche ora dopo - Accompagnano la figlioletta di due anni all’ospedale di Feltre (Belluno) preoccupati per alcuni strani sintomi respiratori. ilmessaggero.it

Bimba di 2 anni investita da un’auto mentre va a casa della zia, muore dopo 4 anni di ricovero - Una bambina è morta lo scorso 7 settembre all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo quasi quattro anni di ricovero. fanpage.it

Belluno, bimba morta a 2 anni dopo dimissione: indagato medico di 76 anni - È un "gettonista" di 76 anni, ossia uno di quei medici assunti a tempo per ovviare alle carenze di personale sanitario, il medico pediatra indagato per la morte della piccola di 2 anni, avvenuta ... tg24.sky.it

13 anni fa morivi per lasciare il posto ad una bambina, sulla scialuppa di salvataggio, della Costa Concordia e nessuno ti ha ancora fatto diventare un eroe. Mi dispiace che a ricordare il tuo grande gesto non ci sia quasi nessuno, ma sono le persone come te - facebook.com facebook