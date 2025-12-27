È stata una nottata impegnativa quella tra il 25 e il 26 dicembre per i vigili del fuoco volontari di Stenico e permanenti di Trento che sono intervenuti per spegnere un incendio poco sopra l’abitato di Stenico, a 1.500 metri di quota. A prendere fuoco è stata una baita di legno disabitata e. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Baita dei cacciatori distrutta dalle fiamme: si indaga

Leggi anche: Maserati distrutta dalle fiamme a Salerno: si indaga

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

?? Baita dei cacciatori distrutta dalle fiamme: si indaga; Brucia la baita in montagna, in una zona impervia (FOTO). Doppio sopralluogo del vigili del fuoco in elicottero. Indagini in corso; Baita dei cacciatori distrutta dalle fiamme | si indaga.

Brucia la baita in montagna, in una zona impervia (FOTO). Doppio sopralluogo del vigili del fuoco in elicottero. Indagini in corso - Attorno a mezzanotte, tra il 25 e il 26 dicembre, hanno visto le fiamme e una colonna di fumo alzarsi in ... ildolomiti.it