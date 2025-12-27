Il cedimento tra via Bagnoli e via Diomede Carafa: l’allarme lanciato dalla consigliera municipale Rosa Esposito Paura all’alba a Napoli, nel quartiere Bagnoli, dove un edificio abbandonato è parzialmente crollato intorno alle 5 del mattino tra via Bagnoli 601 e via Diomede Carafa. A raccontare quanto accaduto è stata la consigliera della X Municipalità Rosa . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bagnoli, paura all’alba: crolla un edificio abbandonato

Leggi anche: Crolla edificio abbandonato nel centro storico, ordinanza urgente del sindaco

Leggi anche: Entra in un edificio abbandonato ad Halloween, ma crolla una tettoia e precipita da 5 metri: grave un 15enne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

In attesa della American Cup, a Bagnoli crollano gli edifici... Crolla edificio fatiscente a Bagnoli, strada chiusa tanta paura e polemiche Da anni era stato segnalato il pericolo Paura a Bagnoli per il crollo di un edificio fatiscente in via Bagnoli angolo via Domed - facebook.com facebook