Bagno l’abbraccio tra generazioni

’Un abbraccio tra generazioni’. E’ il titolo del coinvolgente progetto fra la casa protetta per anziani (Cra) Camilla Spighi del Comune di Bagno di Romagna e la scuola elementare Pascoli. Un progetto intergenerazionale che afferma e conferma l’armonico connubio tra anziani e bambini, vera ricchezza gli uni per gli altri. "Lo scopo del progetto – sottolinea Silvana Silvani, coordinatrice responsabile della Cra – mira a creare un ponte fra generazioni attraverso attività condivise, favorendo la conoscenza reciproca, l’acquisizione di nuove competenze, lo sviluppo del rispetto e la riduzione dei pregiudizi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

