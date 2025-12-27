Bagarre per la Giunta regionale Simeone Fico Presidente | Non saremo comprimari
Sulla futura Giunta regionale della Campania aleggia un enorme mistero. Dalle notizie che trapelano in ambienti vicini ai partiti pare ci sia una vera e propria guerra per accaparrarsi i posti al tavolo del neo-presidente Roberto Fico che avrà il suo bel da fare per accontentare tutti. A gettare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
