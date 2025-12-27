Sulla futura Giunta regionale della Campania aleggia un enorme mistero. Dalle notizie che trapelano in ambienti vicini ai partiti pare ci sia una vera e propria guerra per accaparrarsi i posti al tavolo del neo-presidente Roberto Fico che avrà il suo bel da fare per accontentare tutti. A gettare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Giunta regionale di Fico, tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente, al vaglio le ultime nomine

Leggi anche: Roberto Fico a cena nel Sannio, spunta una ‘quota rosa’ per la nuova Giunta regionale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Bagarre per la Giunta regionale. Simeone (Fico Presidente): "Non saremo comprimari" - Il consigliere eletto rivendica un ruolo importante per la lista che ha sfiorato il 5,5 per cento alle Regionali ... napolitoday.it