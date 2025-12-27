babbo natale in canoa sul fiume il tevere di nuovo illuminato a festa

Una tradizione che si rinnova per il quarantacinquesimo anno consecutivo, trasformando le acque del Tevere in un palcoscenico incantato per un evento più unico che raro. Al posto delle classiche renne, sono state le canoe a trasformarsi in simboli natalizi e a solcare il fiume, portando con sé una cascata di luci, musica e tanta allegria. Protagonista assoluto un piccolo esercito di Babbo Natale, composto da circa trenta figuranti vestiti di tutto punto con la tradizionale divisa rossa e la barba bianca. I Santa Claus hanno iniziato a navigare non appena è calata l’oscurità, percorrendo circa 800 metri a colpi di pagaia tra le sponde del fiume, proprio all’altezza del ponte che attraversa la città, in prossimità della storica sede del Canoa Club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

