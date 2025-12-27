Azzetti Bianchi e Peruta azzurre
Le juniores Azzetti, Bianchi e Peruta protagoniste in Belgio, e dopo l’accoppiata a Zolder il C.T.Pontoni le ha convocate in maglia azzurra per la prova di domani in Coppa del Mondo a Dedemond, sempre in terra fiamminga: assieme alle due giovani promesse del team modenese del presidente Stefano Belloi, è stata aggiunta la sedicenne Sara Peruta al suo primo anno di categoria dove ha già assaporato la gioia del successo in Italia ed è giunta 15^ assoluta a Zolder. Tra gli juniores dopo le difficoltà al debutto nella patria del fuoristrada Nicolas Scalorbi (Ale Colnago), ieri ha colto un’ottima quinta piazza a Berbem mentre nella prova del Superprestige a Gavere dominata dal campione del mondo Van Der Poel il tricolore Gioele Bertolini ha concluso 27° e l’under 23 Iader Zanolini è giunto nella top ten di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
